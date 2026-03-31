Хромтау қаласында полицей қызметкері күйеу баласын өлтірмек болды деген күдікпен ұсталды
Хромтауда полиция қызметкері қызметтік қаруынан төрт рет оқ атқан. Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға тұрмыстық жанжал сәтінде болған, онда учаскелік инспектордың көмекшісі 36 жастағы күйеу баласын өлтіруге әрекет жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК мәліметінше, зардап шеккен ер адам күдіктінің әпкесін – өзінің жұбайын балағаттаған. Осыдан кейін жанжал туындаған.
Күдікті ұсталып, тергеу барысында жауап беріп жатыр. Ал оның күйеу баласы жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалауда.
"2026 жылғы 28 наурызда жедел жәрдем арқылы Хромтау аудандық ауруханасына науқас жеткізілді. Қазіргі таңда оның жағдайы ауыр, бірақ гемодинамикасы тұрақты. Ол толық көлемде тексеріліп, ем қабылдап жатыр".Хромтау аудандық ауруханасының басшысы Берік Жаржанов
