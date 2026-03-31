Оқиғалар

Талдықорғанда жігіттер арасындағы жанжал адам өлімімен аяқталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 10:41
Талдықорғанда жас жігіттердің жанжалы қанды қырғынмен аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде жарияланған ақпаратқа сәйкес, "Арафат" кафесінің маңында жігіттер арасында жанжал туып, сол сәтте біреуі екіншісін пышақтап өлтірген.

Жетісу облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалған.

"Алдын ала деректерге сәйкес, 30 наурыз күні кешкі уақытта бұрын таныс екі адам арасында дау туып, төбелеске ұласты. Сол кезде зардап шеккен адам пышақ жарақатын алып, оқиға орнында қайтыс болды. Қылмыс жасаған күдікті оқиға орнынан қашып кеткен", – делінген полиция хабарламасында.

Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде күдікті ұсталды.

Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда.

Еске салсақ, 30 наурызда Алматы облысында да жаппай төбелес болып, полицияға қару қолдануға тура келген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодарда тұрмыстық жанжал адам өлімімен аяқталды
17:20, 22 шілде 2025
Павлодарда тұрмыстық жанжал адам өлімімен аяқталды
Атырауда жанжал соңы 17 жасар жасөспірімнің өлімімен аяқталды
15:00, 10 шілде 2024
Атырауда жанжал соңы 17 жасар жасөспірімнің өлімімен аяқталды
Теміртауда жолаушылар арасындағы жанжал кісі өлімімен аяқталды: алқабилер соты үкім шығарды
21:11, 09 қаңтар 2026
Теміртауда жолаушылар арасындағы жанжал кісі өлімімен аяқталды: алқабилер соты үкім шығарды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
11:03, Бүгін
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
11:01, Бүгін
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
10:49, Бүгін
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
10:36, Бүгін
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
