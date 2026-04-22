Қоғам

Рудныйлық полицейлер пара алды деген күдікпен ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 21:11 Фото: Zakon.kz
Рудный қаласының үш полиция қызметкері пара алды деген күдікпен ұсталды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 22 сәуірде Tobolinfo басылымының жазуынша, Қостанай облыстық полиция департаменті бұл ақпаратты растаған. Ведомство мәліметінше, мамандандырылған тергеу сотының санкциясымен күдіктілерге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалған.

"2026 жылғы 17 наурызда Қостанай облысы ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі қызметкерлері мен Қостанай облысы ПД Ішкі қауіпсіздік басқармасы бірлесіп, ҚК 366-бабы 3-бөлігі бойынша басталған сотқа дейінгі тергеу аясында Рудный қаласы криминалдық полиция бөлімінің үш қызметкерін ұстады", – деп мәлімдеді өңірлік полиция департаменті.

ҚР ҚК 366-бабы 3-бөлігі параны алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы болып, ірі мөлшерде немесе бірнеше рет талап ету арқылы алу жағдайларын қамтиды. Бұл бап бойынша мүлікті тәркілей отырып, 60-тан 70 есеге дейін айыппұл салу немесе 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сондай-ақ өмір бойы белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру қарастырылған.

Бұған дейін Рудный әкімі рұқсатсыз салынған барға қарсы сотта жеңіске жеткенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Өскеменде ер адам немересін өлтірді деген күдікпен ұсталды
22:35, 10 сәуір 2024
Өскеменде ер адам немересін өлтірді деген күдікпен ұсталды
Экс-депутат Нұржан Әлтаев пара алды деген күдікпен ұсталды
17:04, 07 маусым 2023
Экс-депутат Нұржан Әлтаев пара алды деген күдікпен ұсталды
Қызылордада полиция бастығы 2 млн теңге пара алу үстінде ұсталды
16:22, 26 қараша 2024
Қызылордада полиция бастығы 2 млн теңге пара алу үстінде ұсталды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
