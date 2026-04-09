Шығыс Қазақстанда адам өлтіруге оқталу фактісі тергелуде
Шығыс Қазақстан облысының Зайсан қаласында адам өлтіруге оқталу дерегі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдын ала мәлімет бойынша, 8 сәуірге қараған түні белгісіз тұлғалар 21 жастағы жігітке арт жағынан оқ атқан. Зардап шеккен азамат ауруханаға жеткізілді, ал күдіктілер оқиға орнынан көлікпен қашып кеткен.
ШҚО Полиция департаментінің баспасөз қызметі аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын мәлімдеді.
"Екі күдікті жедел түрде анықталып, ұсталды. Қазіргі уақытта олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты және толық анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде", – делінген хабарламада.
Сонымен қатар, Хромтау қаласында 36 жастағы ер адамға полиция қызметкері оқ атқаны белгілі болды. Алдын ала мәліметке сәйкес, ер адам полицейдің қарындасын балағаттаған.
Оқи отырыңыз
