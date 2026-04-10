Оқиғалар

Түркістанда полиция камералар көмегімен ереже бұзған 300-ден астам жүргізушіні әшкереледі

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Түркістан облысында жедел басқару орталығының мамандары соңғы үш ай ішінде жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған 331 Toyota Alphard жүргізушісін анықтады.

Мәселен, Түркістан қаласындағы Б.Саттарханов даңғылы бойында тоқтатылған көлік жүргізушісінің қауіпсіздік белдігін тақпай басқарғаны белгілі болды.

Бейнебақылау камераларының көмегімен құқық бұзушы жедел түрде анықталып, полиция қызметкерлері тарапынан тоқтатылды.

Тексеру барысында жүргізушінің бірқатар заң бұзушылықтарға жол бергені анықталды. Атап айтқанда, оның көлік құралын басқаруға құқығы жоқ екені, сақтандыру полисінің жарамсыз екені және автокөліктің жарық шамдары заңсыз өзгертілгені белгілі болды.

Аталған құқық бұзушыға қатысты тиісті әкімшілік шаралар қолданылып, автокөлік айыптұраққа қойылды. Жедел басқару орталығының қызметкерлері мұндай жауапсыз жүргізушілерді анықтау жұмыстарын жалғастырып, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бақылауды одан әрі күшейтетін болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
