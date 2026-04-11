Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевқа бірқатар тарихи құжатты тапсырды
Бұхарадағы бейресми кездесу барысында Өзбекстан президенті Мемлекет басшысына архив материалдарын табыстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда мәліметіне сүйенсек, берілген құжаттардың көбі бүгінге дейін ғылыми айналымға түспеген және тарихи-мәдени құндылығы зор.
"Атап айтқанда, Қазақстан тарапына Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи және Рәбия Сұлтан бегім кесенелеріне қатысты 1920-1950 жылдары Өзбекстанда табылған құнды құжаттар, сызбалар және фотосуреттер берілді". Ақорда
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президентімен бейресми кездесу өткізгенін жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
