#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Оқиғалар

Семей тұрғыны жануарларға жауапкершілікпен қарау заңын бұзғаны үшін жазаланды

Семей қаласының тұрғыны әлеуметтік желіде үйінде марғауды өлтіріп алғаны туралы жазба мен видео жариялаған. Бұл жарияланым желі қолданушылары арасында үлкен резонанс тудырып, қызу талқыға түсті., сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 10:14 Сурет: pexels
Семей қаласының тұрғыны әлеуметтік желіде үйінде марғауды өлтіріп алғаны туралы жазба мен видео жариялаған. Бұл жарияланым желі қолданушылары арасында үлкен резонанс тудырып, қызу талқыға түсті.

Автордың айтуынша, алдымен оның баласы марғауды мұздатқышқа салып қойған, кейін оны кір жуғыш машинаның ішіне салып, жуу режимін қосып жіберген. Алайда тексеріс нәтижесінде бұл жағдайдың әдейі жасалмағаны, абайсызда орын алғаны анықталды.

Абай облысы Полиция департаментінің мәліметінше, аталған видео 2026 жылғы 18 сәуірде жарияланған. Оқиға бойынша жүргізілген тексеру нәтижесінде үй жануарына қатысты заң бұзушылық тіркелген.

"19 сәуір күні үй жануарының иесі Қазақстан Республикасының жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады Абай облысы ПД баспасөз қызметі.

Айта кетейік, бұған дейін Алматыда зообақ аумағында арыстан торына тас лақтырған азаматқа ірі көлемде айыппұл салынған болатын. Сондай-ақ Шымкент зоопаркінде бала жануарларды тор ішінде қуалап, суретке түсу әрекеті де қоғам назарын аударған еді.

Мамандардың айтуынша, қоғамда жануарларға жауапкершілікпен қарау мәдениетін қалыптастыру әлі де өзекті мәселе болып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбе тұрғыны бүйрегін сатпақ болғаны үшін сотталды
Қытайдағы метапневмовирус індеті – Денсаулық сақтау министрлігі жағдайға қатысты түсініктеме берді
Тайванда турист қыз хомяктарды әжетханаға ағызып жібергені үшін түрмеге қамалып, ірі айыппұл төлеуі мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев одержал победу в двух сетах над ветераном японского тенниса
10:32, Бүгін
Бейбит Жукаев одержал победу в двух сетах над ветераном японского тенниса
Обнародован состав сборной Казахстана на Азиатские пляжные игры в Китае
10:24, Бүгін
Обнародован состав сборной Казахстана на Азиатские пляжные игры в Китае
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
10:06, Бүгін
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
09:37, Бүгін
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: