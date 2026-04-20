Семей тұрғыны жануарларға жауапкершілікпен қарау заңын бұзғаны үшін жазаланды
Автордың айтуынша, алдымен оның баласы марғауды мұздатқышқа салып қойған, кейін оны кір жуғыш машинаның ішіне салып, жуу режимін қосып жіберген. Алайда тексеріс нәтижесінде бұл жағдайдың әдейі жасалмағаны, абайсызда орын алғаны анықталды.
Абай облысы Полиция департаментінің мәліметінше, аталған видео 2026 жылғы 18 сәуірде жарияланған. Оқиға бойынша жүргізілген тексеру нәтижесінде үй жануарына қатысты заң бұзушылық тіркелген.
"19 сәуір күні үй жануарының иесі Қазақстан Республикасының жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады Абай облысы ПД баспасөз қызметі.
Айта кетейік, бұған дейін Алматыда зообақ аумағында арыстан торына тас лақтырған азаматқа ірі көлемде айыппұл салынған болатын. Сондай-ақ Шымкент зоопаркінде бала жануарларды тор ішінде қуалап, суретке түсу әрекеті де қоғам назарын аударған еді.
Мамандардың айтуынша, қоғамда жануарларға жауапкершілікпен қарау мәдениетін қалыптастыру әлі де өзекті мәселе болып отыр.