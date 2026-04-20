#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Семейде кәмелетке толмаған қыздарға әдепсіз мінез көрсеткен ер адам анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 18:38 Фото: Zakon.kz
Семей қаласында полиция мас күйдегі ер адамның көшеде кәмелетке толмаған қыздарды аңдып, қорқытып жүргенін анықтады. Оқиға әлеуметтік желілерде тараған видеодан кейін қоғамда үлкен резонанс тудырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, оқиға 18 сәуір күні болған: ер адам қыздарға жақындап, оларды бірге ішімдік ішуге үгіттеген. Қыздар үзілді-кесілді бас тартқаннан кейін де ол тоқтамаған.

Желіде тараған ақпаратқа сүйенсек, кейін ер адам ашық түрде "оларды зорлағысы келетінін" айтқан.

Абай облысы полиция департаменті бұл видео тарағаннан кейін бірден әрекет еткен. Алғашында зардап шеккендерден ресми арыз түспесе де, тәртіп сақшылары тексеру жүргізіп, видеоны түсірген адамды анықтаған.

Ол – қала тұрғыны, 17 жастағы қыз болып шықты. Бойжеткен өз құрбысымен бірге ер адамның әдепсіз әрекетін растаған.


"Бұл дерек Абай ауданы полиция бөлімінде тіркелді. Ер адамның жеке басы анықталды, оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті шаралар қолданылады", – деп хабарлады 2026 жылғы 20 сәуірде полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Құқық қорғау органдары азаматтарды сақ болуға және қоғамдық тәртіп бұзушылықтар туралы дереу "102" нөміріне немесе "Заң және тәртіп" мобильді қосымшасы арқылы хабарлауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: