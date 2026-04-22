#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Оқиғалар

Астанада кішкентай баланың пышақпен жүрген видеосы: полиция түсінік берді

22.04.2026 12:37
Астанада 6 жасар баланың қолына пышақ алып аулаға шығуы әлеуметтік желілерде тарап, қоғамда алаңдаушылық тудырды. Баланың анасы жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазнетте тараған видеода елорданың бір ауласында қолына пышақ ұстаған баланың жүгіріп жүргені, ал басқа балалардың оның соңынан жүгіргені көрінеді.

Аталған жағдайға Астана қалалық полиция департаменті пікір білдіріп, тексеру жүргізгеннен кейін баланы анықтағанын хабарлады.

"Тексеру барысында баланың үйде анасы алаңдап кеткен сәтте ас үй пышағын өз бетінше алып, сыртқа шыққаны анықталды", – делінген полиция хабарламасында.

Оқиға салдарынан зардап шеккендер тіркелмеген.

Құқық қорғау органдары баланың заңды өкілімен профилактикалық әңгіме жүргізіп, кәмелетке толмаған баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ата-аналық міндеттерді тиісінше орындау қажеттігін түсіндірді.

Сонымен қатар баланың анасы кәмелетке толмағанды тәрбиелеу және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін тиісті деңгейде орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Материал кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияға жолданған.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда балалар тағамында егеуқұйрық уы бар деген қауесет тараған болатын. Денсаулық сақтау министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Желіде Павлодарда көшеде пышақпен жүрген ер адамды ұстау сәтінің видеосы жарияланды
15:35, 07 мамыр 2023
Желіде Павлодарда көшеде пышақпен жүрген ер адамды ұстау сәтінің видеосы жарияланды
Полиция Қазалыдағы мектеп оқушыларының "жаппай төбелесіне" қатысты түсінік берді
16:02, 08 мамыр 2023
Полиция Қазалыдағы мектеп оқушыларының "жаппай төбелесіне" қатысты түсінік берді
Көкшетаудағы ауруханада үш жасар баланың ата-анасы дәрігерлерге шабуыл жасап, қырғын шығарды
23:04, 21 қаңтар 2025
Көкшетаудағы ауруханада үш жасар баланың ата-анасы дәрігерлерге шабуыл жасап, қырғын шығарды
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
