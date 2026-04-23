Оқиғалар

Алматылық әйел 230 мың доллар ұрлап, бірнеше жыл Грекияда жасырынған

sурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 15:21 Сурет: ҚР ҚМА баспасөз қызметі
2026 жылғы 23 сәуірде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі арқылы Грекиядағы Қазақстан елшілігінің көмегімен аса ірі көлемдегі алаяқтыққа күдікті қазақстандықты елге экстрадициялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мәліметінше, күдікті 2021 жылы Алматыдағы көлік компаниясында бухгалтер болып жұмыс істеген кезде басшысынан 230 мың АҚШ долларын алған. Ол қаражатты банктік ұяшықта сақтаймын деген сылтаумен иемденіп, жымқырған.

Қылмыс жасағаннан кейін ол жасырынып, осыған байланысты халықаралық іздеуге жарияланған.

2024 жылғы маусымда ол Грекия аумағында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша Отанына экстрадицияланды.

Қазақстан мен Грекия арасында тікелей әуе қатынасының болмауына байланысты оны Сербия аумағы арқылы транзиттік тасымалдауды ұйымдастыруға Қазақстанның Сербия Республикасындағы Елшілігі қолғабыс көрсетті.

Қазіргі уақытта күдікті Астана қаласының тергеу изоляторына қамауға алынды.

Оған тағылып отырған қылмыс үшін мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Оқи отырыңыз
23 сәуірдегі саудада доллар бағамы аздап өсті
15:58, Бүгін
23 сәуірдегі саудада доллар бағамы аздап өсті
Әзірбайжаннан алаяқтық жасағаны үшін күдікті экстрадицияланды
16:46, 22 мамыр 2024
Әзірбайжаннан алаяқтық жасағаны үшін күдікті экстрадицияланды
Әзербайжаннан аса ауыр қылмыстарды жасағаны үшін күдікті экстрадицияланды
14:46, 23 шілде 2025
Әзербайжаннан аса ауыр қылмыстарды жасағаны үшін күдікті экстрадицияланды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
17:44, Бүгін
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
17:34, Бүгін
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
17:16, Бүгін
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
17:03, Бүгін
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
