Алматылық әйел 230 мың доллар ұрлап, бірнеше жыл Грекияда жасырынған
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мәліметінше, күдікті 2021 жылы Алматыдағы көлік компаниясында бухгалтер болып жұмыс істеген кезде басшысынан 230 мың АҚШ долларын алған. Ол қаражатты банктік ұяшықта сақтаймын деген сылтаумен иемденіп, жымқырған.
Қылмыс жасағаннан кейін ол жасырынып, осыған байланысты халықаралық іздеуге жарияланған.
2024 жылғы маусымда ол Грекия аумағында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша Отанына экстрадицияланды.
Қазақстан мен Грекия арасында тікелей әуе қатынасының болмауына байланысты оны Сербия аумағы арқылы транзиттік тасымалдауды ұйымдастыруға Қазақстанның Сербия Республикасындағы Елшілігі қолғабыс көрсетті.
Қазіргі уақытта күдікті Астана қаласының тергеу изоляторына қамауға алынды.
Оған тағылып отырған қылмыс үшін мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.