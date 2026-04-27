#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Король Виллем-Александрды Нидерландтың ұлттық мерекесімен құттықтады

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Король Виллем-Александрды Нидерландтың ұлттық мерекесімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 11:33 Сурет: akorda.kz
п2026 жылдың 27 сәуірінде Қазақстан президент Қасым-Жомарт Тоқаев Король Виллем-Александрды Нидерландтың ұлттық мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі таратты.

Мемлекет басшысы жеделхатта Король күні мерекесінде көрініс тапқан ұлттық ынтымақ пен бірлік құндылықтарының арқасында Нидерланд алдағы уақытта да өсіп-өркендей беретініне сенім білдірді.

"Қазақстан – голландықтардың өнері мен мәдениетінде тамыр жайған қызғалдақтың түп отаны. Бүгінде ол халықтарымыз арасындағы достықтың символына айналды. Біз Нидерландпен арадағы уақыт тезінен өткен қарым-қатынасты жоғары бағалаймыз әрі қос халықтың игілігі үшін түрлі саладағы серіктестікті одан әрі нығайтуға бейілміз", – делінген хатта.

Қасым-Жомарт Тоқаев Виллем-Александрдың игі бастамаларына табыс, сондай-ақ Король отбасы мен Нидерланд халқына бақ-береке тіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады
09:08, 30 наурыз 2025
Тоқаев қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады
09:02, 20 наурыз 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады
Тоқаев православ қауымын Пасха мерекесімен құттықтады
09:05, 12 сәуір 2026
Тоқаев православ қауымын Пасха мерекесімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Синнер высказался об отсутствии Алькараса на топ-турнирах
12:40, Бүгін
Синнер высказался об отсутствии Алькараса на топ-турнирах
Стало известно время начала матчей восьмого тура КПЛ
12:20, Бүгін
Стало известно время начала матчей восьмого тура КПЛ
Сборная Казахстана по баскетболу проиграла третий матч на Азиатских играх
12:00, Бүгін
Сборная Казахстана по баскетболу проиграла третий матч на Азиатских играх
Мырзабосынов увеличил количество игорных зон в РК: казахстанцам будет вход запрещён
11:47, Бүгін
Мырзабосынов увеличил количество игорных зон в РК: казахстанцам будет вход запрещён
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: