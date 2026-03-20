Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады

20 наурыз күні таңертең мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан тұрғындарын Ораза айт мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, бұл – бүкіл мұсылман қауымы үшін мән-маңызы ерекше, қасиетті мереке. Осы мейрамда рухани тазару мен парасаттылық, сабырлық пен қанағатшылдық, өзара сыйластық пен тілектестік, жанашырлық пен жақсылық құндылықтары дәріптеледі.

Отыз күн ораза тұтқан жұрт иманын байытып, кемелдікке ұмтылады. Төзімін шыңдап, төңірегіне қамқорлық танытады. Игі істерге ұйытқы болып, мұқтаж жандарға қол ұшын созады.

Ата дәстүріміз бен асыл дініміз елдің бірлігін нығайтып, қоғамның берекесін арттыратын игі амалдар жасауға үндейді.

Биыл Ораза айт мейрамы Наурыз мерекесімен қатар келіп, ел дамуындағы жаңа тарихи кезеңнің жаршысына айналды. Мұның символдық мәні зор.

Қазақстан халқы Жаңа Ата заңды қабылдап, жарқын болашаққа, Әділеттілік пен Өркендеуге бастайтын жолды таңдады. Конституциялық реформаны жаппай қолдау арқылы ұлт тарихының жаңа парағын ашты. Баршаңызға зор денсаулық, бақ-береке, толайым табыс тілеймін! Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын! Ораза айт қабыл болсын! Қасым-Жомарт Тоқаев

19 наурыз күні Қасым-Жомарт Тоқаев әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті-не барып, еліміздің ғылыми қауымдастығы өкілдерімен маңызды кездесу өткізді. Кездесу барысында ол елдің дамуындағы стратегиялық басымдықтарды айқындады.

Мемлекет басшысы Дархан Сатыбалдыны қабылдады
16:01, Бүгін
Тоқаев қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады
09:08, 30 наурыз 2025
Тоқаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады
09:00, 06 маусым 2025
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
16:16, Бүгін
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
16:15, Бүгін
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
16:08, Бүгін
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
16:07, Бүгін
