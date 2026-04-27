Оқиғалар

Талдықорғанда жолдағы қауіпті әрекетке тосқауыл қойылды

Фото: pexels
Талдықорған қаласында полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіп пен жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу дерегін анықтап, оның жолын кесті.

Оқиға әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында жарияланған бейнежазба негізінде белгілі болды. Аталған құқық бұзушылық түнгі уақытта Қабанбай батыр ескерткіші маңында орын алған.

Анықталғандай, қала тұрғыны BMW автокөлігін басқарып, жолдың жүріс бөлігінде әдейі қауіпті маневрлер жасап, айналмалы дрифт орындаған.

Оның бұл әрекеті қоғамдық тыныштықты бұзып қана қоймай, жаяу жүргіншілер мен өзге де жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төндірген.

Полиция қызметкерлері жедел түрде жүргізушінің жеке басын анықтап, оны жауапкершілікке тартты. Құқық бұзушыға қатысты тиісті әкімшілік материалдар рәсімделді. Сот отырысы барысында жас азамат өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкініш білдірді.

Сот оны бірнеше бап бойынша — ұсақ бұзақылық және авариялық жағдай туындатқаны үшін кінәлі деп таныды. Істің барлық мән-жайын ескере отырып, құқық бұзушыға 7 тәулікке әкімшілік қамау түріндегі жаза тағайындалды.

"Жолдағы мұндай әрекеттер — жай ермек емес, ауыр құқық бұзушылық. Бұл қайғылы салдарға әкелуі мүмкін. Полиция қауіпті жүргізу деректерін қатаң түрде тоқтатуды жалғастырады", — деп атап өтті полицияның баспасөз қызметі.

Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету — полиция қызметінің басым бағыттарының бірі. Осыған байланысты азаматтарды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және рөлдегі жауапсыздықтың адам өміріне қауіп төндіретінін әрдайым есте ұстауға шақырамыз.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
