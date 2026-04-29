#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
457.21
534.62
6.08
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
457.21
534.62
6.08
Оқиғалар

Алматыда "Алко-стоп" шарасы аясында 840 литрден астам алкоголь өнімі тәркіленді

Фото: pexels
Алматы қаласында мас күйінде жасалатын құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алуға бағытталған "Алко-стоп" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде.

Рейдтердің алғашқы күндерінде-ақ полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда алкоголь ішу, спирттік ішімдіктерді заңсыз сату және қоғамдық тәртіпті бұзу деректері бойынша ондаған құқық бұзушылықты анықтады.

Іс-шара барысында кәмелетке толмағандар арасындағы профилактикаға, сондай-ақ есепте тұрған тұлғаларды бақылауға ерекше назар аударылуда. Сонымен қатар алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымының жолын кесу бағытында жүйелі жұмыс жүргізілуде.

Полиция мәліметінше, бір күннің өзінде қаланың әртүрлі аудандарында спирттік ішімдіктердің ірі партиялары тәркіленіп, алынған өнімнің жалпы көлемі 840 литрден асқан. Алматы қаласы ПД Қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ноғайбаевтың айтуынша, "Алко-стоп" жедел-профилактикалық іс-шарасы ең алдымен құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған.

Осыған байланысты алкоголь өнімдерін сату үдерісіне және азаматтардың қоғамдық орындардағы тәртібіне бақылау күшейтілген. Әсіресе жастар арасындағы профилактикаға және кәмелетке толмағандарды құқыққа қарсы әрекеттерге тартудың алдын алуға басымдық берілуде.

Алматы қаласының полициясы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстарды жалғастырып, азаматтарды заң талаптарын сақтауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда полиция 7 мыңнан астам қару иесін тексерді
16:55, 12 наурыз 2026
Алматыда отбасылық жанжалға қатысы бар ер адамның аңшылық қаруы тәркіленді
14:32, 23 қаңтар 2025
Алматыда есепте тұрған сотталған азаматтар тексеріліп жатыр
09:07, 02 наурыз 2026
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: