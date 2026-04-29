Алматыда "Алко-стоп" шарасы аясында 840 литрден астам алкоголь өнімі тәркіленді
Рейдтердің алғашқы күндерінде-ақ полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда алкоголь ішу, спирттік ішімдіктерді заңсыз сату және қоғамдық тәртіпті бұзу деректері бойынша ондаған құқық бұзушылықты анықтады.
Іс-шара барысында кәмелетке толмағандар арасындағы профилактикаға, сондай-ақ есепте тұрған тұлғаларды бақылауға ерекше назар аударылуда. Сонымен қатар алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымының жолын кесу бағытында жүйелі жұмыс жүргізілуде.
Полиция мәліметінше, бір күннің өзінде қаланың әртүрлі аудандарында спирттік ішімдіктердің ірі партиялары тәркіленіп, алынған өнімнің жалпы көлемі 840 литрден асқан. Алматы қаласы ПД Қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ноғайбаевтың айтуынша, "Алко-стоп" жедел-профилактикалық іс-шарасы ең алдымен құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған.
Осыған байланысты алкоголь өнімдерін сату үдерісіне және азаматтардың қоғамдық орындардағы тәртібіне бақылау күшейтілген. Әсіресе жастар арасындағы профилактикаға және кәмелетке толмағандарды құқыққа қарсы әрекеттерге тартудың алдын алуға басымдық берілуде.
Алматы қаласының полициясы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстарды жалғастырып, азаматтарды заң талаптарын сақтауға шақырады.