Түркістан облысында жалпы пайдалану орындарын ластаудың 400-ден астам фактісінің жолы кесілді
Жыл басынан бастап Түркістан облысы ПД Жедел басқару орталығының бейнебақылау камераларының көмегімен жалпы пайдаланымдағы орындардың ластануының 405 фактісі анықталып, жолы кесілді. Құқық бұзушыларға қатысты тиісті шаралар қабылданды.
Мәселен бейнебақылау камералары арқылы Түркістан қаласы көшелерінің бірінен жол жиегіне құрылыс қоқысын шығару фактісі анықталды. Бейнежазбада жүк көлігіндегі белгісіз адамдардың көше бойына қалдықтарды түсіріп жатқаны көрсетілген.
Оқиға орнына полиция қызметкерлері дереу келді. Тексеру барысында жергілікті тұрғын үйінен шыққан құрылыс қалдықтарын тиеп алып, оны бөтен көшедегі жол жиегіне қалдырғаны анықталды. Құқық бұзушы жауапқа тартылды, іс құжаттары сотқа жолданды.
Полиция азаматтарды абаттандыру ережелерін қатаң сақтауға, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға шақырады. Бұл бағыттағы жұмыс тұрақты түрде оның ішінде "Таза Қазақстан" акциясы аясында жалғасуда.