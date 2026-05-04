Оқиғалар

Павлодарда білім саласының 2 мыңнан астам қызметкерінің жеке деректері ашық жарияланған

04.05.2026 16:45
Павлодар облысы-да мектептер мемлекеттік сатып алу порталында қызметкерлерге медициналық тексеру жүргізу бойынша конкурс жариялау барысында жеке деректердің таралу дерегі анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысының прокуратурасы мәліметінше, 28 білім беру ұйымының құжаттарында қызметкерлердің анкеталық деректері, тұрғылықты мекенжайы мен байланыс нөмірлері жарияланып кеткен.

Қадағалау органының айтуынша, мұндай әрекет еңбек заңнамасының нормаларын бұзып, деректердің алаяқтық мақсатта пайдаланылу қаупін тудырған.

Прокурорлық тексеру нәтижесінде Павлодар облысы бойынша білім саласының 2065 қызметкерінің жеке деректері ашық қолжетімділіктен жойылды. Сонымен қатар жауапты лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

2026 жылғы 26 сәуірде Қазақстанда жеке деректерді қорғауды күшейтуге бағытталған ауқымды заңнамалық өзгерістер дайындалып жатқаны белгілі болды.

Айгерим Тарина
Астаналық 75 кәсіпкерге 2,3 млн теңгеден астам қаржы қайтарылды
Көкшетау әкімдігінің тендер өткізу кезінде заңсыз шарт жасағаны анықталды
Медицина саласындағы 2 млрд теңгелік алаяқтық: бұрынғы және қазіргі шенеуніктер ұсталды
