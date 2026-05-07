#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Оқиғалар

Тараздағы 80 млн теңгелік шолу дөңгелегі құжатсыз жұмыс істеп тұр

Тараздағы 80 млн теңгелік шолу дөңгелегі құжатсыз жұмыс істеп тұр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 09:04 Сурет: Instagram/vtvs_taraz
Тараз қаласындағы "Жеңіс" саябағында құны 80 млн теңге болатын шолу дөңгелегі ешқандай рұқсат құжаттарынсыз жұмыс істеп тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24kz" мәліметінше, Таразда осындай бірнеше жылдан бері заңсыз жұмыс істеп тұрған 15 аттракцион бар. Белгілі болғандай, 2019 жылы коммуналдық мекеме саябақтағы жер телімін кәсіпкерге үш жылға жалға берген. Алайда кейін бұл жерді жекеменшікке беруге заң жүзінде рұқсат болмағаны анықталған.

2021 жылы жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. Содан бері жергілікті билік заңсыз аттракциондардың жұмысын тоқтатуға тырысып келеді.

"Аттракциондарға қатысты бірде-бір техникалық паспорт, рұқсат құжаты немесе сапа сертификаты жоқ. Бұл құрылымдардың қандай техникалық талаптарға сай екені белгісіз. Қазіргі таңда шамамен 10 сот процесі өтті. Бірақ нақты шешім әлі қабылданған жоқ, себебі аттракцион өкілдері оның өздеріне тиесілі емес екенін айтуда", – деді қалалық әкімдіктің заң бөлімінің басшысы Гүлшат Айтбаева.

Әкімдік мамандары "Жеңіс" саябағындағы аттракциондардың жұмысын тоқтату үшін сотқа қайта талап арыз бермек. Олардың айтуынша, бұл тұрғындар мен қала қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет.

Сондай-ақ Орал қаласындағы автосалонда қолдан жасалған көтергіш механизмнен құлаған төрт адам зардап шекті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тараздағы саябақта жиырмаға жуық аттракцион заңсыз жұмыс істеп тұр
11:22, 24 маусым 2025
Тараздағы саябақта жиырмаға жуық аттракцион заңсыз жұмыс істеп тұр
Алматыда ұрылар 80 млн теңгелік жарық бағанын кесіп, алып кеткен
16:16, 07 қыркүйек 2023
Алматыда ұрылар 80 млн теңгелік жарық бағанын кесіп, алып кеткен
Елімізде мыңнан аса ақсақалдар кеңесі жұмыс істеп тұр
17:50, 30 қараша 2023
Елімізде мыңнан аса ақсақалдар кеңесі жұмыс істеп тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
15:13, Бүгін
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
14:46, Бүгін
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
14:36, Бүгін
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
14:08, Бүгін
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: