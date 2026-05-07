Ақтөбеде полиция мен банк қызметкері тұрғынды алаяқтардан құтқарып қалды
Тұрғын бұл сөзге сеніп, кодты айтып қойған. Кейіннен оған тағы қоңырау түскен. Бұл жолы қоңырау шалушылар өздерін "eGov" қызметінің қызметкерлері ретінде таныстырған. Олар оның атына несие рәсімделіп жатқанын және банк шоттарында күмәнді операциялар анықталғанын айтып, жалған ақпарат берген.
Осыдан соң әңгімеге өзін құқық қорғау органының қызметкері ретінде таныстырған тағы бір адам қосылған. Алаяқтар бірнеше күн бойы әйелге психологиялық қысым жасап, оны "қауіптің алдын алу" деген сылтаумен несие рәсімдеуге көндірген.
Сенімге кірген алаяқтардың сөзіне сенген әйел банкке барып, несие рәсімдеуге әрекет жасаған. Бірақ банк қызметкері клиенттің күмәнді хабарламаларға жауап беріп жүргенін байқап, алаяқтық белгілерін анықтаған. Бұл туралы бірден киберқылмысқа қарсы іс-қимыл бөлімшесіне хабар берілген. Полиция қызметкерлері азаматты бөлімшеге жеткізіп, онымен түсіндіру жұмысын жүргізді.
Бастапқыда ол алаяқтарға алданғанын мойындамағанымен, кейін жағдайды түсініп, олардың ықпалынан шықты. Банк қызметкері мен полицияның жедел әрекетінің арқасында шамамен 2 миллион теңге көлеміндегі қаражаттың заңсыз рәсімделуіне жол берілмеді.
Полиция ескертеді:
- SMS арқылы келген кодтарды ешкімге айтпаңыз;
- өздерін банк, eGov немесе полиция қызметкері ретінде таныстырған белгісіз адамдарға сенбеңіз;
- күмәнді қоңырау түссе, әңгімені бірден тоқтатып, ресми нөмірлер арқылы тексеріңіз.
Алаяқтар көбіне адамдарды қорқытып, асығыс шешім қабылдатуға тырысады. Сондықтан әрқашан сақ болыңыз!