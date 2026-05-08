Маңғыстау облысында 400-ден астам шетелдік ел аумағынан шығарылды
Маңғыстау облысында жыл басынан бері көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 2 401 шетелдік әкімшілік жауапкершілікке тартылып, сот шешімімен 442 адам ел аумағынан шығарылды.
Өңірде бүгінде 15 734 шетелдік азамат тұрақты тұрып жатыр. Есепті кезеңде 509 адамға тұрақты тұруға рұқсат беріліп, дәл осынша адам Қазақстан азаматтығына қабылданды.
Құжаттандыру бағытында 30 918 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Сонымен қатар 11 мыңнан астам шетелдік уақытша тіркеуге алынды.
Сонымен қатар көші-қон заңнамасын бұзу деректері бойынша жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтар анықталды.
Полиция заңсыз көші-қон арналарын анықтау және жолын кесу бағытындағы жұмысты күшейтілген режимде жалғастырып жатыр.
