#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
467.63
547.69
6.36
Оқиғалар

Жетісу облысында жыл басынан бері 100 келіден астам есірткі тәркіленді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 09:44 Фото: Zakon.kz
Жетісу облысы полиция департаментінде биылғы жылдың алғашқы төрт айындағы есірткінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл жұмыстарының қорытындысы бойынша брифинг өтті.

Жыл басынан бері өңірде есірткіге қатысты 72 құқық бұзушылық анықталды. Оның 33-і қылмыстық құқық бұзушылық санатына жатады. Атап айтқанда, есірткі заттарын өткізу, аса ірі мөлшерде сақтау, есірткі құралдарын насихаттау, сондай-ақ вейптер мен темекі тұтынудың түтінсіз өнімдерінің заңсыз айналымына қатысты фактілер тіркелген.

Заңсыз айналымнан жалпы салмағы 101 келіден асатын есірткі тәркіленді. Оның ішінде 93 келіден астам марихуана, 5 келіден астам гашиш және 1 келіден астам синтетикалық заттар бар. Сонымен қатар құрамында есірткісі бар 275-тен астам өсімдік бұтасы анықталып, тәркіленді. Төрт ай ішінде 43 адам ұсталды. Олардың қатарында 7 "жасырып кетуші" бар.

Есірткіге қатысты 51 қылмыстық іс сотқа жолданды. Бұдан бөлек, есірткіні медициналық емес мақсатта қолданғаны үшін 74 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Интернет арқылы жасалатын есірткі қылмыстарына қарсы күреске де ерекше назар аударылып отыр. "Кибернадзор" бағдарламасының көмегімен 1022 есірткі сайты бұғатталды.

Ал "Антифрод" жүйесі арқылы жалпы сомасы 5 млн теңгеден асатын 313 банк шоты бұғатталған. Сонымен қатар Талдықорған қаласында екі есірткі зертханасының қызметі тоқтатылды. Есірткіге қарсы профилактика шеңберінде өңірде жыл басынан бері 390 түрлі іс-шара ұйымдастырылды.

"Біздің міндетіміз — есірткіні тарату арналарының жолын кесіп қана қоймай, жастар мен тұрғындар арасында профилактикалық жұмыстарды күшейту", — деді Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының өкілі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Талдықорғанда есірткі сату арнасы әшкереленіп, 5 келіден астам гашиш тәркіленді
14:54, 20 наурыз 2026
Талдықорғанда есірткі сату арнасы әшкереленіп, 5 келіден астам гашиш тәркіленді
Қызылорда облысында өткен жылы заңсыз айналымнан 2 тоннаға жуық есірткі тәркіленді
11:27, 16 қаңтар 2026
Қызылорда облысында өткен жылы заңсыз айналымнан 2 тоннаға жуық есірткі тәркіленді
Түркістан облысында полиция жыл басынан бері заңсыз айналымнан 3,5 мың доза синтетикалық есірткі тәркіледі
12:05, 21 қазан 2024
Түркістан облысында полиция жыл басынан бері заңсыз айналымнан 3,5 мың доза синтетикалық есірткі тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан "перебил" Узбекистан в финале чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
12:56, Бүгін
Казахстан "перебил" Узбекистан в финале чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
В продаже появилась книга об Елдосе Сметове
12:56, Бүгін
В продаже появилась книга об Елдосе Сметове
Казахстанские боксёрши уступили третий финал Индии на чемпионате Азии в Узбекистане
12:49, Бүгін
Казахстанские боксёрши уступили третий финал Индии на чемпионате Азии в Узбекистане
Узбекская боксёрша "отобрала" у казахстанки золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
12:24, Бүгін
Узбекская боксёрша "отобрала" у казахстанки золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: