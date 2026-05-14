Оқиғалар

Алматының бір ауданында тұрғындардың шағымынан кейін ауа сапасы тексерілді

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматының Наурызбай ауданында атмосфералық ауаның сапасын тексеру нәтижесінде бірқатар көрсеткіш бойынша шекті мөлшерден асу тіркелді. Бұл туралы "Eco Almaty" ЖШС өкілдері хабарлады.

Кәсіпорын мәліметінше, азот диоксидінің концентрациясы 0,2 мг/м³ норма кезінде 4,410 мг/м³, бензол — 0,3 мг/м³ орнына 5,749 мг/м³, ал қалқыма бөлшектер (шаң) 0,5 мг/м³ норманың орнына 36,949 мг/м³ болған.

Ауа сапасына қатысты тексеру Наурызбай ауданы тұрғындарының ауаның нашарлауы, өткір иістер және өмір сүру жағдайына кері әсері туралы шағымынан кейін жүргізілді. Тұрғындармен кездесу 13 мамыр күні "Eco Almaty" ЖШС, экология департаменті, Наурызбай ауданы әкімдігі және санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті өкілдерінің қатысуымен өтті.

Зерттеу барысында мамандар көміртек тотығы (CO), азот диоксиді (NO₂), күкірт диоксиді (SO₂), күйе, қорғасын, қалқыма бөлшектер, формальдегид, күкіртсутек, бензол және көмірсутектердің құрамын анықтады.

Жиналған материалдар қолданыстағы заңнама аясында қарау және тиісті шаралар қабылдау үшін уәкілетті органдарға жолданды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда автокөліктерді тексеру барысында шығарындылардың шекті нормадан асып кету деректері анықталды
Алматының Алатау ауданында Оңғарсынова көшесінің бір бөлігінде қозғалыс уақытша шектеледі
Алматының Наурызбай ауданында 5 жаңа мектеп салынады
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
