#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Оқиғалар

Семейде полицейлер денсаулығы күрт нашарлаған ер адамды құтқарып қалды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 10:08 Фото: Zakon.kz
Күн сайын қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге шыққан полиция қызметкерлері әр минуты маңызды болатын түрлі жағдайлармен бетпе-бет келеді.

Семей қаласындағы кезекті патрульдеу де осындай оқиғалардың біріне айналды. Полиция қызметкерлері Асхат Шаяхметов пен Нұрсұлтан Қуанышбаев қаланың орталық бөлігін патрульдеу кезінде жекеменшік сектор маңындағы қараңғы тұйықта үй қабырғасына сүйеніп тұрған ер адамды байқайды.

Оның жағдайынан күмәнданған тәртіп сақшылары бірден жанына барып, көмек қажет екенін анықтаған. Ер адам жүрегінің қатты ауырғанын айтып, есінен тана бастаған.

Бір секунд та жоғалтпаған полицейлер дереу жедел жәрдем шақырып, азаматты қауіпсіз қалыпқа жатқызып, дәрігерлер келгенге дейін оның есін жоғалтпауға көмектескен.

Тыныс ал… ең бастысы — тыныс ал, — деп қайталап отырған полицейлердің бірі жедел жәрдем жеткенше ер адамның жанынан бір сәтке де кеткен жоқ. Бірнеше минуттан кейін оқиға орнына жедел жәрдем бригадасы келіп, полицейлер медицина қызметкерлеріне ер адамды зембілге жатқызып, көлікке орналастыруға көмектесті.

Кейін инспекторлардың өздері бұл жағдай туралы қарапайым ғана: — Біз тек керек уақытта, керек жерде болдық, — деп қысқа қайырған.

Алайда полиция қызметінің шынайы мәні дәл осындай әрекеттерден көрінеді. Полицей — тек форма мен погон иесі ғана емес, ең қиын сәтте алғаш болып көмекке келетін жан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полицейлер ерекше байқауда бақ сынасты
12:58, 13 желтоқсан 2024
Полицейлер ерекше байқауда бақ сынасты
Алматы облысында полицейлер ер адамды құтқарып қалды
12:59, 29 қыркүйек 2025
Алматы облысында полицейлер ер адамды құтқарып қалды
Ақтауда полицей суға батып бара жатқан адамды құтқарып қалды
17:28, 13 шілде 2023
Ақтауда полицей суға батып бара жатқан адамды құтқарып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
13:59, Бүгін
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
13:29, Бүгін
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
13:16, Бүгін
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
12:50, Бүгін
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: