Алматы облысында полицейлер ер адамды құтқарып қалды
Алматы облысы полиция департаментінің мәліметінше, кешкі уақытта ер адам Талғар өзенінің шағын аралшығына өткен. Алайда кенеттен күшейген ағыс оның өз бетімен жағаға шығуына мүмкіндік бермеген.
Көмекке полицейлер жетті. Талғар ауданы полиция басқармасы бастығының орынбасары Берік Нұрғалиев аға лейтенанттар Арман Сарманов және Еркебұлан Сәкеновпен бірге оқиға орнына жедел жетті.
Жағдайды бағалап, зардап шегушінің өміріне төнген қатерді ескерген басқарма бастығының орынбасары суға өзі түсіп, қатты ағынға қарамастан ер адамды жағаға шығарып алды.
Полиция қызметкерлерінің жедел әрі батыл әрекеттерінің арқасында азамат құтқарылды. Полиция қызметкерлері бұл оқиға – өзгенің қауіпсіздігі үшін өз өмірін қатерге тігуге дайын ішкі істер органдары қызметкерлерінің ерлігі мен жанқиярлығының жарқын үлгісі екенін атап өтті.