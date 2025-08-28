#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Қоғам

Талдықорғанда екі тұрғын суицид жасамақ болған бойжеткенді құтқарып қалды

Талдықорғанда екі тұрғын қайғылы жағдайдың алдын алып, бойжеткенді құтқарып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 19:50 Сурет: polisia.kz
Талдықорған қаласында екі жергілікті тұрғын қайғылы жағдайдың алдын алып, суицид жасамақ болған бойжеткенді құтқарып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Куәгерлердің айтуынша, олар ғимараттың шатырында тұрған, өмірімен қош айтыспақ болған бойжеткенді байқап қалған.

"Жедел қызметтердің жетуін күтудің уақыты жоқ екенін түсінген азаматтардың бірі дереу шатырға көтеріліп, қызбен сөйлесіп, оны райынан қайтаруға көндірген. Кейін олар бірлесіп бойжеткенді қауіпсіз жерге түсіріп, бірінші қабатқа жеткізді", - деп хабарлады полиция.

Осы сәтте оқиға орнына полиция, жедел жәрдем және төтенше жағдай қызметкерлері келді.

Көрсеткен ерлігі мен жоғары азаматтық жауапкершілігі үшін Асланбек Байбатчанов  мен Қуаныш Рахымбекұлы Жетісу облыстық полиция департаменті бастығының атынан алғыс грамоталарымен марапатталды.

Еске салайық, бұған дейін Ақтауда 16 жастағы жасөспірім биіктен секіріп көз жұмғанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
29 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы қолайсыз болады
Қоғам
22:15, 28 тамыз 2025
29 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы қолайсыз болады
Алматыда жүргізушісіз қалған көлік өзен арнасында тұрып қалды
Қоғам
21:10, 28 тамыз 2025
Алматыда жүргізушісіз қалған көлік өзен арнасында тұрып қалды
Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде су құбырына зақым келді
Қоғам
20:49, 28 тамыз 2025
Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде су құбырына зақым келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: