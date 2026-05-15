#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Оқиғалар

Қазақстан цифрлық ел болуды көздеп отыр - Тоқаев

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 17:18 Фото: freepik
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде еліміздің цифрландыру және ЖИ саласындағы стратегиялық бағдарын баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің сөзінше, Қазақстан цифрлық ел болуды көздеп отыр. Бұл – еліміздің алдында тұрған стратегиялық мақсат.

"Осы жыл Қазақстанда "Цифрландыру және жасанды интеллект жылы" деп жарияланды. Астанада Alem.ai жасанды интеллект орталығы ашылды. Сондай-ақ біз екі суперкомпьютерді іске қостық. Келесі қадам – "Деректерді өңдеу орталықтарының алқабын" құру. Бұл жоба аймақ елдеріне жетекші технологиялық компаниялар мен жаһандық цифрлық капиталды тартуға зор мүмкіндік бермек. Біз Қазақстанды аймақтық хаб ретінде дамыту үшін көші-қон үдерісін оңтайландыра бастадық. Шетелден келген кәсіпкерлерге, инвесторларға, білікті мамандарға арналған "Алтын визаны" енгіздік. Мұндай виза алған адамдар мемлекеттік және қаржылық қызметтерге Қазақстан азаматтарымен тең дәрежеде қол жеткізе алады". Қасым-Жомарт Тоқаев

Сонымен қатар елімізде Цифрлық кодекс қабылданды, Жасанды интеллект туралы заң күшіне енді.

"Біз білім саласындағы цифрлық инфрақұрылымды дамыту және озық технологияны меңгерген педагогтерді даярлау мәселесіне, білім беру жүйесін әр оқушының қабілетіне сай бейімдеу, олардың дербес деректерін қорғау ісіне ерекше мән беріп отырмыз. Осы мақсатпен мен жақында Жасанды интеллектіні орта білім беру жүйесіне енгізу туралы Жарлыққа қол қойдым. Бұл да Қазақстанның болашағы үшін жасалған өте маңызды қадам деп айтуға болады". Қасым-Жомарт Тоқаев

Алдағы уақытта еліміздің цифрлық даму бағдарын айқындайтын Digital Qazaqstan стратегиясы бекітіледі.


"Таяуда Алматы қаласында Тұрақты дамуға ықпал ететін цифрлық шешімдер орталығы ашылды. Бұл бастама Біріккен Ұлттар Ұйымының аймақтық экономикалық және әлеуметтік комиссиясының қолдауымен жүзеге асырылады. Қазақстанға тілектестік танытып, осы жобаның тең авторлары ретінде бұл жұмысқа мол үлес қосқандарыңыз үшін Сіздерге алғыс айтамын. Сонымен қатар наурыз айында Түркі кеңесі сарапшыларының қатысуымен Шымкент қаласында "Жасанды интеллект және цифрлық даму" халықаралық конференциясы өтті. Бұл іс-шара елдеріміздің осы саладағы ынтымақтастығы мен мүдделестігін айқын көрсетті", - деді Президент.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру қажет" - Тоқаев
17:36, Бүгін
"Түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру қажет" - Тоқаев
Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде не айтты
17:12, Бүгін
Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде не айтты
Тоқаев: Қазақстан ресми түрде Түркі мемлекеттері ұйымына төрағалық етеді
12:46, 03 қараша 2023
Тоқаев: Қазақстан ресми түрде Түркі мемлекеттері ұйымына төрағалық етеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
18:11, Бүгін
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
17:54, Бүгін
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
17:37, Бүгін
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
17:28, Бүгін
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: