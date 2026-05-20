Қызылорда облысында түйе кәріз құдығына түсіп кеткен - видео
Төтеншеліктерге Қызылорда облысы, Арал ауданында үй жанындағы кәріз құдығына түйенің түсіп кеткені туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар арнайы техника мен құрал-жабдықтардың көмегімен құтқару жұмыстарын жүргізді.
"Құтқарушыдардың жедел әрі үйлесімді әрекеттің нәтижесінде түйе құдықтан аман-есен шығарылды", делінген хабарламада.
