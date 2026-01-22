Жетісу облысында қамыс арасында қалып қойған аққу құтқарылды
Алакөл ауданындағы Ақши ауылының маңында ТЖМ құтқарушылары Алакөл көлінде профилактикалық іс-шара жүргізіп жатқан кезде қамыстың арасынан жарақат алған аққуды байқап, бейжай өте алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құтқарушылардың мәліметіне сүйенсек, олар құсты абайлап алып шығып, жылытып, тамақтандырып, содан кейін Үшарал қаласындағы ветеринар мамандарға тапсырды.
Мамандар тексеру барысында аққудың сол жақ қанаты сынғанын анықтады.
"Әрбір өмір қымбат — тіпті нәзік, әлсіз әрі қанатты, әлі де самғап ұшуға мүмкіндігі бар тіршілік иесі болса да",- деп мәлімдеді жетісулық құтқарушылар.
Бұл ретте, ведомство аққу қанаттарын баяу қимылдатып, құтқарушыларға көмегі үшін алғыс айтқандай болғанын атап өтті.
