Қарағанды облысында тауға шыққан ерлі-зайыпты құтқарушылардың көмегіне жүгінуге мәжбүр болды
Сурет: pexels
Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы "Пионерлер шыңы" аумағында құтқарушылар екі туристі эвакуациялау бойынша іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, таңертең саяхатшылар тауға көтерілген, алайда төменге түсіп бара жатқанда ер адам аяғын сындырып алған.
"Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін ұшқышсыз ұшу аппараты пайдаланылды. Оның көмегімен туристердің нақты орналасқан жері жедел анықталды. Кейін ТЖМ қызметкерлері тауға көтеріліп, зардап шеккендерді аман-есен эвакуациялады. Құтқарушылардың жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында ерлі-зайыптылар қауіпсіз жерге жеткізілді", делінген хабарламада.
Бұған дейін Қызылорда облысында түйе кәріз құдығына түсіп кеткені хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript