Оқиғалар

Үш КАМАЗ қоқыс шығарылды: Семейде зейнеткер жылдар бойы пәтерінде қоқыс жинап келген

Үш КАМАЗ қоқыс шығарылды: Семейде зейнеткер жылдар бойы пәтерінде қоқыс жинап келген , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 10:26
Семей қаласында полиция қызметкерлері коммуналдық қызмет өкілдерімен және еріктілермен бірлесіп, пәтері тұрмыстық қалдықтарға толып кеткен жергілікті тұрғынға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 21 мамырда Абай облысы ПД баспасөз қызметі мәлімдеді. Тексеруге тұрғындардың жағымсыз иіс, антисанитариялық жағдай және өрт шығу қаупіне байланысты түскен көптеген шағымдары себеп болған.

Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері пәтерде ұзақ уақыт бойы қоқыс пен қажетсіз заттардың жиналып қалғанын анықтады.

"Жүргізілген жұмыстар барысында пәтерден шамамен үш КамАЗ қоқыс шығарылды. Қоқысқа толы тұрғын үй тек пәтер иесі үшін ғана емес, бүкіл үй тұрғындары үшін де үлкен қауіп төндірген. Қоқыстың көптігінен өрт шығу, инфекция таралу және санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың бұзылу қаупі болған",- деп атап өтті ведомство.

Полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, пәтерді тазарту жұмыстарын үйлестірді. Сондай-ақ әйел адаммен профилактикалық әңгіме жүргізіліп, оған қажетті әлеуметтік көмек ұсынылды.

Осылайша, уақытылы қабылданған шаралардың арқасында ықтимал төтенше жағдайдың алдын алып, көпқабатты тұрғын үй тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүмкін болды. Полиция азаматтарды адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайлар туралы дер кезінде хабарлап, санитариялық талаптарды сақтауға шақырады.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
