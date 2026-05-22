Қарағандыда зейнеткерлерді алдаған күдікті ұсталды
Полицейлер екі бірдей зейнеткерді алдаған 31 жастағы күдіктіні ұстады. Алдын ала мәліметтер бойынша, ол қариялардың сеніміне кіріп, 2,8 млн теңгеден астам қаражатты иемденген.
Тергеу барысында күдіктінің өз әрекеттерін түскі уақытта жүзеге асырғаны анықталды. Ол жәбірленушілердің аңғалдығы мен сенгіштігін пайдаланып, алдын ала ойластырылған схема бойынша әрекет еткен.
Екі зейнеткердің бір-біріне жақын маңдағы үйлерде тұруы қылмыстың мұқият жоспарланғанын көрсетеді. Алғашқы жағдайда күдікті өзін "учаскелік инспектор" ретінде таныстырып, 77 жастағы қарияның үйіне кірген.
Телефон нөмірлерін "жаңарту" сылтауымен ол зейнеткердің депозиттік шотынан өз есепшотына 1 млн 350 мың теңге аударған. Қария қаражаттың жоғалғанын тек кешкі уақытта байқаған. Келесі күні дәл осы азамат 74 жастағы қала тұрғынын алдаған.
Бұл жолы ол өзін "әлеуметтік қызметкер" ретінде таныстырып, медициналық такси рәсімдеуге көмектесетінін айтқан. Сенімге кіру үшін әйелге 20 мың теңге берген. Кейін "такси картасын рәсімдеу" барысында зейнеткердің биометриялық бейнежазбасын түсіріп алған.
Арада аз уақыт өткен соң банк қызметкерлері хабарласып, оның атына несие рәсімделгенін жеткізген. Келтірілген шығын көлемі 1 млн 500 мың теңгені құрады. Жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде күдіктінің жеке басы анықталды.
Ол — бұрын сотталған Қарағанды қаласының 31 жастағы тұрғыны. Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полицейлер оның осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.