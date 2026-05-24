Желідегі видео: Өлген аюдың суретіне қатысты аудан әкімдігі түсініктеме берді
Сурет: pexels
Әлеуметтік желіде ауылдың ішінде жүгіріп жүрген аюдың видеосы тарады. Кейінірек жыртқыш аңның ұсталып, өлтірілгені туралы қауесет пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған видеоны блогер Қайрат Әбдірахман Instagram-дағы парақшасында жариялаған.
"Тірі аю Сарыөзекті аралап жүр", делінген оның жазбасында.
Көп ұзамай Кербұлақ аудандық әкімдігі бұл видеоның аталған елдімекенде түсірілгенін растады. Алайда, іле-шала желіде ішек-қарны ақтарылып жатқан өлі аюдың суреті тарап, желі қолданушылары арасында дүрбелең туғызды. Бұл ақпаратты Кербұлақ аудандық әкімдігі жоққа шығарды:
"Желіде таралған фотосуретте аюдың өлі денесі бейнеленгені туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Бұл сурет жасанды интеллект көмегімен жасалған. Қазіргі уақытта жыртқышты іздеу жұмыстары жүргізілуде".
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript