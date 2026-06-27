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Әлем

АҚШ, Жапония және Венесуэладағы жер сілкіністері арасында байланыс бар ма - сейсмологтар жауабы

Жер сілкінісі, АҚШ, Жапония, Венесуэла, сейсмологтар , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 09:56 Сурет: Indiana university
АҚШ, Жапония және Венесуэлада небәрі сегіз сағат ішінде болған бірқатар қатты жер сілкіністері арасында байланыс бары туралы әлеуметтік желіде болжамдар пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian басылымының мәліметінше, сәрсенбіде Солтүстік Калифорнияның (АҚШ) сирек қоныстанушы аймағында 5,6 балдық жер сілкінісі болды. Бірнеше сағаттан кейін Жапонияның солтүстік жағалауында 7,2 балдық зілзала тіркелді. Тура осы уақытта Венесуэлада екі үлкен жер сілкінісі болып, арты масштабты трагедияға ұласты.

Көп ұзамай ел арасында бұл оқиғалардың уақыты бойынша жақындығы олардың өзара байланысы болуы мүмкін екендігі туралы көптеген пайым мен болжамдарды тудырды. Алайда, сарапшылар бұл кездейсоқ жағдай екенін айтады.

АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) сейсмикалық қауіпті бағалау бағдарламасы үйлестірушісінің орынбасары Уильям Барнгарттың айтуынша, барлық үш жер сілкінісі жоғары сейсмикалық белсенділікпен сипатталатын тектоникалық тастардың белгілі шекараларына жақын маңда болған. Бұл олардың бірі қалғандарын тудырды дегенді білдірмейді.

Сарапшылар күшті жер сілкіністері кейде басқа дүмпулерді тудыруы мүмкін екенін растайды, бірақ бұл негізінен қысқа қашықтықта болады.

Егер соңғы жүз жылдағы жер сілкіністерін талдайтын болсақ, біз бір-бірінен алшақта тіркелген жер сілкіністерінің өзара байланысты болғанын кездестірмейміз. Сонымен қатар, Венесуэладағы жағдай мүлде басқаша.

Сарапшылардың пікірінше, 7,1 балдық жер сілкінісі келесі 7,5 балдық соққыны тудыруы мүмкін, өйткені олар бір-біріне жақын орналасқан. Кейде тектоникалық тастардың күйі белсенділіктің алдында тұрады, мұндайда жер сілкінісі жақын маңдағы тағы біріне серпін болуы мүмкін.

Сондықтан сейсмологтар уақыт сәйкестігіне қарамастан, бұл жер сілкіністері бір-бірімен байланысты емес деп сендіреді.

Бұған дейін Венесуэладағы қатты жер сілкінісі болып, құрбандардың саны уақыт өте келе артып жатқаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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