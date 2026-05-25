#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
470.8
545.99
6.6
Оқиғалар

Атырау облысында жылқы жолға жүгіріп шыққан: жүргізуші оқиға орнында қаза тапты

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 09:19 Фото: Zakon.kz
21 мамыр күні Атырау-Индер тас жолының 122 шақырым тұсында Lada Granta автокөлігінің жүргізушісі жылқымен соқтығысып, көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Атырау облысы ПД баспасөз қызметінің мәліметінен белгілі болды. Жол апаты салдарынан 56 жастағы жүргізуші оқиға орнында қаза тауып, жолаушысы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді.

Полицейлердің мәліметінше, жыл басынан бері үй жануарларының қатысуымен 3 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 2 адам қаза тауып, 3 адам түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді.


"Қараусыз жүрген малдары үшін үй жануарларының иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылғанына қарамастан, мұндай деректер әлі де тіркелуде",- деп мәлімдеді құзырлы орган.

Бұған дейін ІІМ азаматтарды аккаунттар мен sim-карталарды бөгде адамдарға бермеуге шақырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
БҚО, жол апаты, жылқы
17:45, 13 маусым 2023
БҚО-да жеңіл көлік пен жылқы соғылып, бір адам қаза тапты
жол апаты
13:16, 18 желтоқсан 2023
Қостанай облысында жол апатынан екі адам қаза тапты
Қостанай облысында пойыз трактормен соқтығысты: ер адам қаза тапты
11:45, 27 сәуір 2025
Қостанай облысында пойыз трактормен соқтығысты: ер адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алиев вышел в полуфинал ЧА в Дананге
10:09, Бүгін
Казахстанский "вольник" Алиев вышел в полуфинал и может стать двухкратным чемпионом Азии
Сборная Казахстана уступила Узбекистану и взяла &quot;серебро&quot; ЧА по художественной гимнастике
09:58, Бүгін
Сборная Казахстана уступила Узбекистану и взяла "серебро" ЧА по художественной гимнастике
Матч Бублика перенесли на РГ
09:27, Бүгін
Организаторы перенесли матч Александра Бублика на "Ролан Гаррос"
Эвелина Ежова
09:11, Бүгін
Казахстанская гимнастка Ежова выиграла "золото" престижного турнира в Узбекистане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: