Оқиғалар

Алматыда автобус жүргізушісі мүгедек жолаушыға көмектесуден бас тартты

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 13:33 Фото: пресс-служба акимата Алматы
2026 жылғы 24 мамырда Алматы қаласында №67 автобус жүргізушісі арбадағы жолаушыға арналған пандусты түсіруден бас тартқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы әлеуметтік желіде (Threads) Алматы тұрғынының әпкесі жазған. Оның айтуынша, інісі I топтағы мүгедектігі бар адам.

Бойжеткен жүргізушіден пандусты түсіруді өтінген кезде, ол көмектесуден бас тартқан.

"Неге мен? Басқа біреуден сұраңыз", – деп жауап берген жүргізуші.
Ол мұндай жағдайда пандуспен жабдықталған автобустардың не үшін қажет екенін түсінбейтінін айтты. Оның сөзінше, мүгедектігі бар адамдарға қала инфрақұрылымының өзі де толық бейімделмеген, ал кейбір қызметкерлердің көмектеспеуі жағдайды одан әрі қиындатады.

"Бізде жол мен инфрақұрылым онсыз да жеткіліксіз, ал енді көмектесетін адам да табылмайды. Мұндай немқұрайдылық өте ауыр тиеді", – деді ол.

Желі қолданушылары оған eOtinish сервисі арқылы шағым жазуға кеңес берген.

Кейбір пікір қалдырушылар: "Жүргізушілер пандусты түсіруге міндетті. Бұрын автобус парктері осы автобустарды мақтанып көрсеткен", – деп қолдау білдірді.

Бұған дейін Алматыда қоғамдық көлікке қатысты шағымдар жиі түсетіні белгілі болған. Қалада әр апта сайын шамамен 800 шағым тіркеледі. Ең көп шағымдар – автобустардың кеш келуі, салон жағдайы, кондиционердің істемеуі және жүргізушілердің әрекетіне қатысты.

Бұған дейін түнде Астанадағы балалар ауруханасында өрт шыққанын жазғанбыз.

