Оқиғалар

Жетісу облысында өзеннен баланың мәйіті табылды

Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.05.2026 12:33 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 26 мамыр күні таңертең Жетісу облысындағы Қаратал өзенінен бұрын хабар-ошарсыз кеткен кәмелетке толмаған баланың денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, оның денесінен зорлық-зомбылық белгілері анықталмаған. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін тексеріс жүргізіп жатыр.

Жетісу облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі марқұм баланың туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты.

"Құрметті ата-аналар, балалардың қауіпсіздігіне ерекше назар аударуларыңызды сұраймыз және кәмелетке толмағандарды қараусыз қалдырмаңыздар. Үлкендердің қамқорлығы мен қырағылығы қайғылы жағдайлардың алдын алуға көмектеседі", – деп үндеу жасады полиция өкілдері.

Бұған дейін Алматыда із-түссіз жоғалған жігіттің денесі қала маңындағы көлден табылғанын жазғанбыз.

