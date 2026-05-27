Петропавлда қыз баланың аяғы жылу батареясының қуысына қысылып қалған – видео
Сурет: telegram/qr_tjm
Петропавлда ТЖМ құтқарушылары батареяның қуысына аяғы қысылып қалған қыз балаға көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Петропавл қаласында 8 жастағы қыз бала ойнап жүріп, абайсызда жылу батареясының секцияларының арасына қысып алған аяғын өздігінен шығара алмай қалған. Оқиға орнына ТЖМ қызметкерлері жедел жетіп, гидравликалық авариялық-құтқару құралдарының көмегімен балаға көмек көрсетті.
Кейін қыз бала дәрігерлерге тапсырылды.
Бұған дейін Атырау облысында аудан әкімінің орынбасары жол апатына ұшырап, қаза тапқаны хабарланған.
