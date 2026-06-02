Алматы маңында есірткі зертханасы жойылды: күдікті өмір бойына түрмеге тоғытылуы мүмкін
ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің қызметкерлері Алматы облысында синтетикалық есірткі өндіру бойынша зертхана ұйымдастырған 30 жастағы ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің басқарма бастығы Бақытжан Әмірхановтың айтуынша, тінту барысында оқиға орнынан 200 грамм мефедрон, зертханалық жабдықтар, магниттік араластырғыштар, колбалар, центрифугалар, сондай-ақ синтетика жасауға арналған химиялық сұйықтықтар мен прекурсорлар тәркіленді.
"Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Есірткі өндіру фактісі бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-1-бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, оның санкциясы өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейінгі жазаны көздейді",- деп мәлімдеді ол.
