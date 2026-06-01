#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Ауқымды арнайы операция: Қазақстан мен Украина Одесса қаласындағы трансұлттық топқа соққы берді

Ауқымды арнайы операция: Қазақстан мен Украина Одесса қаласындағы трансұлттық топқа соққы берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 09:36 Сурет: polisia.kz
ҚР Ішкі істер министрлігі Украина Ұлттық полициясымен бірлесіп, екі елдің бас прокуратураларының өзара іс-қимылы аясында ауқымды халықаралық арнайы операция өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ мәліметіне сүйенсек, операция нәтижесінде Одесса қаласында Қазақстан азаматтарына қатысты заңсыз әрекеттер жасаған ұйымдасқан алаяқтық call-орталықтың қызметі тоқтатылды.

"Қылмыстық топ ұзақ уақыт бойы интернет-алаяқтық әрекеттерін жүйелі түрде жүзеге асырып келген. Алдын ала мәліметтер бойынша қаскөйлердің құрбаны 120-дан астам адам, келтірілген жалпы материалдық шығын 85 миллион теңгеден асады",- делінген ақпаратта.

ҚР ІІМ киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің бастығы Жандос Сүйінбайдың айтуынша, қаскөйлер әлеуметтік инженерияның заманауи тәсілдерін қолданған.

"Олар байланыс операторларының, банктердің, құқық қорғау органдарының және мемлекеттік құрылымдардың қызметкерлері ретінде өздерін таныстырып, азаматтарды смартфондарына зиянды қосымшаларды орнатуға көндірген. Құрылғыларға қашықтан қол жеткізгеннен кейін қылмыскерлер жәбірленушілердің қаражаты мен жеке деректерін жымқырған",- деді ол.

Халықаралық арнайы операция аясында санкцияланған сегіз тінту жүргізіліп, нәтижесінде:

  • екі элиталық автокөлік;
  • 26 компьютер;
  • 49 мобильді құрылғы;
  • психологиялық ықпал ету бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулықтар мен сценарийлер;
  • Қазақстан Республикасының рәміздері тәркіленді.

Операция қорытындысы бойынша Украинаның тоғыз азаматы ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу олардың Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің азаматтарына қатысты интернет-алаяқтықтың өзге де эпизодтарына қатысы бар-жоғын тексеруде.

ІІМ атап өткендей, жүргізілген операция трансұлттық киберқылмысқа қарсы күрес саласындағы тиімді халықаралық ынтымақтастықтың нәтижесі болды.

"Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі азаматтарды қырағылық сақтауға шақырады. Естеріңізде болсын: құқық қорғау органдары мен банк қызметкерлері ешқашан несие рәсімдеуді немесе ақшаны "қауіпсіз шоттарға" аударуды талап етпейді. Белгісіз тұлғалардың өтініші бойынша бөгде қосымшаларды орнатпаңыз және растау кодтарын, құпиясөздерді немесе құрылғыға қолжетімділікті үшінші тұлғаларға бермеңіз", – деді ҚР ІІМ киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің бастығы Жандос Сүйінбай.

Бұған дейін Жамбыл облысында айдалада сусыз, аяқ-киімсіз қалып кеткен ер адам табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал
10:15, 06 ақпан 2026
ҚР ҰҚК мен ІІМ қылмыстық топтарға қарсы ауқымды арнайы операция жүргізді
ҚР ІІМ: Киевте deepfake технологияларын қолданған трансұлттық call-орталық жойылды
20:35, 19 қыркүйек 2025
ҚР ІІМ: Киевте deepfake технологияларын қолданған трансұлттық call-орталық жойылды
Заң бұзған адам жауапқа тартылды
10:10, 24 тамыз 2023
ІІМ Астана мен Қарағандыда арнайы операция жүргізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ильфат Абдуллин
12:27, Бүгін
Триумфатор международного турнира из Казахстана Абдуллин рассказал о новых вызовах
Михаил Шайдоров
12:01, Бүгін
"Контракт с Шайдоровым подписан": официальное заявление Министерства туризма и спорта РК
Хоккеистка рассказала о задержках зарплаты
11:49, Бүгін
Хоккеистка Алдабергенова сообщила о проблемах после заявления Шайдорова о задержках зарплаты
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
11:43, Бүгін
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: