Ақмола облысында 10 жастағы бала суға батып кетті
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ақмола облысындағы су айдындарында балаларға қатысты екі оқиға тіркелді. Оның бірі қайғылы жағдайға ұласқан. Мұндай ақпаратпен 2026 жылы 3 маусымда өңірлік ТЖД баспасөз қызметі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, бірінші қайғылы жағдай Қосшы қаласында тіркелді. Нұра–Есіл каналында 10 жастағы бала суға батып кетті.
"Бұл су айдыны шомылуға арналмаған, аумағында тыйым салатын белгілер орнатылған. Астана қаласы ТЖД жедел-құтқару жасағының күшімен баланың денесі табылып, судан шығарылды". Ақмола облыстық ТЖД-ның баспасөз қызметі
Зеренді ауданында тағы бір ауыр жағдайдың алдын алу мүмкін болды. Ақмола облысы ТЖД құтқарушылары "Д" есебінде тұрған баланы іздестіру жұмыстарын жүргізді.
"Бақытымызға орай, ересектердің қарауынсыз қалған бала аман-есен табылды. Ақмола облысы ТЖД балаларды су айдындарының маңында қараусыз қалдырмауды сұрайды", делінген хабарламада.
Айта кетсек, шомылуға тек арнайы жабдықталған орындарда ғана рұқсат етіледі.
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