#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Ақмола облысында 10 жастағы бала суға батып кетті

Суға бату, Ақмола облысы, Қосшы, Нұра-Есіл каналы, 10 жастағы бала , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 18:59 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ақмола облысындағы су айдындарында балаларға қатысты екі оқиға тіркелді. Оның бірі қайғылы жағдайға ұласқан. Мұндай ақпаратпен 2026 жылы 3 маусымда өңірлік ТЖД баспасөз қызметі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, бірінші қайғылы жағдай Қосшы қаласында тіркелді. Нұра–Есіл каналында 10 жастағы бала суға батып кетті.

"Бұл су айдыны шомылуға арналмаған, аумағында тыйым салатын белгілер орнатылған. Астана қаласы ТЖД жедел-құтқару жасағының күшімен баланың денесі табылып, судан шығарылды". Ақмола облыстық ТЖД-ның баспасөз қызметі

Зеренді ауданында тағы бір ауыр жағдайдың алдын алу мүмкін болды. Ақмола облысы ТЖД құтқарушылары "Д" есебінде тұрған баланы іздестіру жұмыстарын жүргізді.

"Бақытымызға орай, ересектердің қарауынсыз қалған бала аман-есен табылды. Ақмола облысы ТЖД балаларды су айдындарының маңында қараусыз қалдырмауды сұрайды", делінген хабарламада.

Айта кетсек, шомылуға тек арнайы жабдықталған орындарда ғана рұқсат етіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Құтқарушылар, Ақмола облысы, жоғалған ер адам, табылды
21:57, 22 сәуір 2024
Ақмола облысында су тасқыны кезінде суға батып кетті деген ер адам тірідей табылды
Ақтөбе облысында тағы бір бала суға батып кетті
17:17, 03 сәуір 2024
Ақтөбе облысында тағы бір бала суға батып кетті
Суға бату, оқушы бала, Ақтау, көз жұмды
20:52, 09 маусым 2025
Ақтауда оқушы бала суға батып, көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
19:45, Бүгін
"Может, с пушкой": Царукян - о том, в каком случае смог бы победить Аспиналла
Фото: НОК РК
19:30, Бүгін
Узбекские боксёры чаще лидируют в World Boxing Головкина, чем казахстанцы
Фото: WTA
18:55, Бүгін
Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: КФФ
18:26, Бүгін
Полузащитник сборной Казахстана Караман рассказал о переходе в "Астану"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: