#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Ақтөбеде жоқ жер телімдерін сатқан ер адам ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 13:49 Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде ер адам бірнеше азаматқа жоқ жер телімдерін сатқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияға Мәртөк ауданының тұрғыны арызбен жүгініп, белгісіз ер адамның облыс орталығынан жер телімін төмен бағамен сатып беруге уәде етіп, ақшасын иемденіп кеткенін хабарлаған.

"Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полицейлер 37 жастағы күдіктіні анықтап, полиция бөліміне жеткізді. Тексеру барысында күдіктінің меншігінде жер телімдері болмағанына және оларды сатуға құқығы жоқ екеніне қарамастан, азаматтарға тиімді бағамен жер телімдерін сататынын айтып, олардың сеніміне кіргені анықталды. Ақшаны алғаннан кейін өз міндеттемелерін орындамаған".Ақтөбе облысы ПД

Қазіргі уақытта күдіктінің осыған ұқсас тағы үш алаяқтық дерегіне қатысы бар екені анықталды. Келтірілген жалпы материалдық шығын көлемі 5 миллион теңгеден асты.

Аталған факті бойынша “Алаяқтық” бабымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Полицейлер күдіктінің басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығын тексеруде.

Бұған дейін Қарағанды облысында есірткі таратпақ болған жасөспірім 4,5 жылға сотталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда полиция қаруланған ер адамды тоқтатты
14:06, Бүгін
Алматыда полиция қаруланған ер адамды тоқтатты
Елордалық тұрғын жоқ жер телімдерін сатқан
13:50, 30 қараша 2023
Елордалық тұрғын жоқ жер телімдерін сатқан
Шенеуніктер ұсталды, Қырғызстан, Ош, сел, заңсыз жер сату
22:52, 24 шілде 2024
"Қауіпті аймақтағы жерді сатқан". Қырғызстанда бірнеше шенеунік ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан обыграл Кыргызстан в товарищеском матче
15:20, Бүгін
Юношеская сборная Казахстана разгромила Кыргызстан в товарищеском матче
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Барыс&quot;
14:56, Бүгін
Назван лучший матч "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ 2025/2026
ХК &quot;Барыс&quot;
14:34, Бүгін
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков "Барыса" в прошедшем сезоне
Иван Дычко
14:20, Бүгін
Дычко после победы в Англии: ниже Джалолова и выше Муллажонова в рейтинге BoxRec
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: