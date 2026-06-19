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Оқиғалар

ІІМ: Бес айда мал ұрлаумен айналысқан 58 топ ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 12:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ішкі істер министрлігі мал ұрлығының алдын алу мақсатында профилактикалық және жедел-іздестіру іс-шараларының кешенін тұрақты негізде жүзеге асыруда.

2026 жылдың бес айында 266 мал ұрлығы фактісі тіркелді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11%-ға төмен. Сонымен қатар қылмыстың осы түрін ашу көрсеткішінде оң динамика байқалады.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде мал ұрлығына қатысы бар 258 адам ұсталып, 58 қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылды. Ұрланған 1730 бас малдың 1007-сі иелеріне қайтарылды. Жамбыл облысында полиция қызметкерлері жалпы құны 15 миллион теңгеден асатын 25 бас ірі қара малдың ұрлану дерегін ашты.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында өңірдің үш тұрғыны ұсталды. Олар түнгі уақытта жүк көлігін пайдаланып, жайылымнан мал ұрлап, кейін оның бір бөлігін делдалдар арқылы сатып жіберген. Қазіргі уақытта күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Ұрланған мал заңды иесіне қайтарылды. Ішкі істер министрлігі ауыл шаруашылығы жануарларының иелерін малды қараусыз еркін жайылымға жібермеуге, оны уақтылы таңбалап, мал жоғалған жағдайда полицияға дереу хабарлауға шақырады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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