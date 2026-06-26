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Оқиғалар

Қазақстанда жұмыссыз азаматтарға 125 мың теңгеге дейін төлем беріледі: басты шарт қандай

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 11:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылғы 26 маусымда жұмыссыз азаматтарға арналған тегін қысқа мерзімді кәсіптік оқыту және оған берілетін мемлекеттік қолдау туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылғы 26 маусымда жұмыссыз азаматтарға арналған тегін қысқа мерзімді кәсіптік оқыту және оған берілетін мемлекеттік қолдау туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, бағдарлама жұмыссыз азаматтарға арналған және оқу мерзімі 6 айға дейін жалғасады.

"Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыссыз азаматтарға арналған қысқа мерзімді кәсіптік оқыту бағдарламасын іске асырып жатыр. Оқу мерзімі – 6 айға дейін, – деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.

Бағдарламаға қатысушыларға мынадай мемлекеттік қолдау көрсетіледі:

  • 43 574 теңге көлемінде шәкіртақы;
  • жол жүру шығындарына 17 300 теңге өтемақы;
  • тұру шығындарына 64 875 теңгеге дейін өтемақы;
  • медициналық тексеруден өту шығындарын төлеу.
  • Осылайша, мемлекеттік қолдаудың жалпы көлемі 125 мың теңгеден асуы мүмкін.

Еске салайық, бұған дейін, 2026 жылғы 24 маусымда Қазақстанда отбасының әлеуметтік әл-ауқатын айқындау әдістемесіне өзгерістер енгізілгені хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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