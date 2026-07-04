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Оқиғалар

Жер бетінде қатты магниттік дауыл жүріп жатыр

Жер, магнитті дауыл, 4 шілде, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.07.2026 15:33 Сурет: unsplash
2026 жылдың 4 шілдесінде Жер бетінде G3.33 деңгейіндегі қатты магниттік дауыл басталады. Мамандардың айтуынша, бұл - 2026 жылдың басынан бергі екінші ең күшті геомагниттік оқиға, деп хабарлайды Zakon.kz.

Магниттік дауыл күтілген мерзімнен бір тәулікке кеш басталды. Күн массасының шығарындылары бір күн бұрын Жерге жеткеніне қарамастан, планетаның магнит өрісі оның әсеріне ұзақ уақыт төтеп бере алды. Жағдай тек түн ортасында өзгерді, Күн желінің жылдамдығы күрт артып, планетааралық магнит өрісінің бағыты өзгерді, бұл геомагниттік дауылдың дамуына түрткі болды, деп жазады Ресейдің Күн астрономиясы зертханасының ғалымдары.

Дауыл бастапқыда G3 деңгейіне сәйкес келді, бірақ кейінірек ол G3.33-ке дейін күшейіп, қатты әсері бойынша ағымдағы жылғы екіншісі болды. Біріншісі 19-21 қаңтарда болды: G4.67 деңгейіне жеткен магниттік дауыл ең күштісі болып табылады.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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