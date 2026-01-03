#Халық заңгері
Әлем

Жер бетінде магниттік дауыл басталды

Жер бетінде магниттік дауыл басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 14:51 Сурет: Telegram/XRAS
2026 жылдың басында Жер бетінде алғашқы магниттік дауыл тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл құбылыс 2 қаңтар күні шамамен түнгі 23:00-де (Мәскеу уақытымен) байқалып, өзіне тән ерекшелік ретінде ғаламшарлық сипат алды. Бұл туралы Ресей Ғылым академиясына қарасты Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасының ресми телеграм арнасында мәлімделді.

"Өткен жылмен салыстырғанда, биыл қаңтар айы анағұрлым қалыпты құбылыспен басталды. Қазіргі деңгей G1 (ең төменгі) шамасында, алайда оның G2 деңгейіне дейін күшеюі мүмкін", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар, өткен жыл геомагниттік белсенділік тұрғысынан өте қарқынды болды. Бірқатар көрсеткіштер бойынша соңғы 10 жылдықты, ал кейбірі бойынша 20 жылдық рекордтарды жаңартты.

"Жаңа жыл бастапқыда айтарлықтай тыныш болады деп күтілмеген еді, ал магниттік дауылдың осыншалықты ерте басталуы бұл болжамды одан әрі күшейте түсті", – деп атап өтті ғалымдар.

Бұған дейін ғалымдар 2026 жылы магниттік дауылдардың жиі болатынын ескерткен еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
