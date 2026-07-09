Үй ішінде жоғалып кеткен зергерлік бұйым: Байқоңырда қылмыстық іс қозғалды
Фото: Zakon.kz
"Байқоңыр" кешенінің прокуратурасы елеулі мөлшерде материалдық шығын келтіре отырып жасалған жасырын ұрлық фактісі бойынша қылмыстық істің қозғалуын заңды деп таныды, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
Қылмыстық іс Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің 158-бабы ("Азаматқа елеулі залал келтіре отырып жасалған ұрлық") бойынша тергеліп жатыр.
Прокуратураның мәліметінше, 2026 жылдың сәуір айында Байқоңыр қаласының тұрғыны өз үйінде келініне тиесілі зергерлік бұйымдарды жасырын түрде ұрлап кеткен.
Келтірілген материалдық шығын көлемі 34 мың рубльді (207 мың теңгеден астам) құрады.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу амалдары жалғасуда. Құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтап, істің толық жағдайларын тексеріп жатыр.
Бұған дейін Әл-Фараби даңғылында жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілер жауапқа тартылғанын жазғанбыз.
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