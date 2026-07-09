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Төле би көшесіндегі кептеліске қатысты әкімдік жауап берді

Төле би көшесіндегі кептеліске қатысты әкімдік жауап берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 13:44 Сурет: Zakon.kz
Алматыдағы Төле би көшесінде қозғалыс неге шектелді және онда қандай жұмыстар жүргізіліп жатқаны туралы қала әкімдігі тұрғындардың шағымдарына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматылықтар жаппай "Төле би көшесінде не болып жатыр?" деген сауал қоюда. Олардың айтуынша, Байзақов көшесінен Наурызбай батыр көшесіне дейінгі аралықта жүргізушілерге тек автобус жолағымен жүруге рұқсат берілген. Ал ортаңғы жолақта жол жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның салдарынан көлік жүргізушілері ұзақ уақыт кептелісте тұруға мәжбүр.

Алматы қаласы әкімдігінің мәліметінше, аталған жол жұмыстары LRT құрылысына байланысты жүргізілуде.

"Қазіргі уақытта LRT жобасын іске асыруға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Төле би көшесінің Саин көшесінен Өтеген батыр көшесіне дейінгі бөлігінде ескірген трамвай рельстері бөлшектелуде. Демонтаждалған материалдардың барлығы теңгерім ұстаушы – "Алматыэлектротранс" ЖШС-не беріледі.

Осы жұмыстар аясында Төле би көшесінің бүкіл бойындағы ескі рельстерді алып тастау жоспарланып отыр. Бұл жеңіл рельсті көлік желісінің құрылысын жеделдетуге мүмкіндік береді", – деп мәлімдеді Жол инфрақұрылымын дамыту басқармасы.

Ведомство жол жұмыстарының қашан аяқталып, көшенің көлік қозғалысы үшін толық ашылатынын нақтылаған жоқ.

Сонымен қатар Алматы қаласының Қоғамдық кеңесі LRT құрылысы мен жол жабынын жөндеу жұмыстарына байланысты 2026 жылдың соңына дейін жол қозғалысы ережелерін тіркейтін бірқатар камера уақытша өшірілгенін хабарлады.

Атап айтқанда, мына учаскелердегі камералар уақытша жұмыс істемейді:

  • Момышұлы көшесі – Мөңке би көшесіне дейін;
  • Төле би көшесі – Момышұлы көшесінен бастап;
  • Абылай хан даңғылы.

Бұған дейін Алматыда LRT жобасын іске асыру аясында Төле би көшесінде уақытша қозғалыс шектелгені хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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