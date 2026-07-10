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Оқиғалар

Алматыда жанжал кезінде ер адам мойнынан пышақ жарақатын алды

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 15:55 Фото: pixabay
Алматыдағы барлардың бірінде болған отырыс пышақтасумен аяқталды. Оқиға бейнебақылау камераларына түсіп қалған.

Қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 10 шілдеде қаладағы қоғамдық тамақтану орындарының бірінде болған жанжал салдарынан 45 жастағы ер адам мойнынан пышақ жарақатын алып, ауруханаға жеткізіліп, шұғыл ота жасалған.

"Тергеудің алдын ала нұсқасына сәйкес, қылмыс бұрыннан таныс адамдар арасында кенеттен туындаған жанжал салдарынан жасалған. Медеу аудандық полиция қызметкерлері күдіктіні ізін суытпай ұстады. Ол – 32 жастағы ер адам. Қылмыс құралы ретінде пайдаланылды деген пышақ тәркіленді", – деп хабарлады Алматы қаласы Полиция департаменті.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда туған күнді тойлау кезінде де ер адам пышақ жарақатын алған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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