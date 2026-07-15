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Өз туған күнінде жоғалып кеткен жас жігіттің денесі Каспий теңізінен табылды

Каспий теңізі, Ақтау, жоғалған жас жігіт, денесі, табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 17:07 Сурет: instagram/112kz
Ақтауда бір апта бұрын өзінің туған күнінде жоғалып кеткен 18 жастағы Азамат Дүйсехановтің денесі Каспий теңізінен табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, 15 шілдеде Маңғыстау облысында Каспий теңізі жағалауының жабдықталмаған учаскесінде суға түсу кезінде жоғалып кеткен жасөспірімді іздестіру-құтқару жұмыстары аяқталды.

"Бүгін Ақтау қаласынан 51 шақырым жерде ТЖМ қызметкерлері жағалау сызығынан 10 метр қашықтықта судан жасөспірімнің мәйітін тауып, жағаға шығарды. Кейін мәйіт полиция қызметкерлеріне тапсырылды", деп нақтылайды ведомстводан.
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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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