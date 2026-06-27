Каспий теңізіне батып кеткен ер адамның денесі бес күннен кейін табылды
Қайғылы оқиға Ақтаудан 56 шақырымда жағалаудың жабдықталмаған учаскесінде орын алды. Іздеу операциясын қатты дауыл қиындатты, салдарынан сүңгуірлер жел басылғанда ғана теңізге шыға алды.
Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, құтқарушылар жұмысын үздіксіз жалғастырды. Іздеуге ТЖД қызметкерлері, сүңгуірлер, Ұлттық ұлан мен Әскери-теңіз күштерінің әскери қызметшілері қатысты, жүзу құралдары, арнайы техника және су астындағы дрон пайдаланылды.
Марқұмның денесі 2026 жылдың 26 маусымында кешкі сағат 18:30 шамасында табылды. Құтқарушылардың айтуынша, ағыс оны Ақтаудан 65 шақырымға, яғни демалыс базаларының бірінің аумағына алып кеткен, деп жазады Lada басылымы.
Бұған дейін Павлодар облысында полицей суға батып бара жатқан ер адамды құтқарып қалғанын жазғанбыз.