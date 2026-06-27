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Оқиғалар

Каспий теңізіне батып кеткен ер адамның денесі бес күннен кейін табылды

Теңіз, Каспий, суға бату, ер адам, денесі, табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 10:10 Сурет: freepik
Маңғыстау облысында 21 маусымда Каспий теңізіне батып кеткен 27 жастағы ер адамды іздеу жұмыстары аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға Ақтаудан 56 шақырымда жағалаудың жабдықталмаған учаскесінде орын алды. Іздеу операциясын қатты дауыл қиындатты, салдарынан сүңгуірлер жел басылғанда ғана теңізге шыға алды.

Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, құтқарушылар жұмысын үздіксіз жалғастырды. Іздеуге ТЖД қызметкерлері, сүңгуірлер, Ұлттық ұлан мен Әскери-теңіз күштерінің әскери қызметшілері қатысты, жүзу құралдары, арнайы техника және су астындағы дрон пайдаланылды.

Марқұмның денесі 2026 жылдың 26 маусымында кешкі сағат 18:30 шамасында табылды. Құтқарушылардың айтуынша, ағыс оны Ақтаудан 65 шақырымға, яғни демалыс базаларының бірінің аумағына алып кеткен, деп жазады Lada басылымы.

Бұған дейін Павлодар облысында полицей суға батып бара жатқан ер адамды құтқарып қалғанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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