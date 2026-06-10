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Оқиғалар

Атырау облысында суға батып кеткен балықшының денесі табылды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 21:45 Фото: zakon.kz
8 маусымда кешке 1993 жылғы ер адам балық аулап жүріп, суға батып кетті. Индер ауданы, Бөдене ауылына жақын Орал (Жайық) өзенінде жүргізілген іздестіру-құтқару жұмыстары бүгін, 10 маусымда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары 1993 жылы туған азаматтың мүрдесін суға түскен жерден шамамен 100 метр қашықтықтан тауып, судан шығарды, деп жазады Ақ Жайық басылымы. 

Іздестіру жұмыстарына ТЖД‑ның 17 қызметкері, 4 техникасы мен 3 жүзу құралы, сондай-ақ полиция қызметкерлері мен жергілікті тұрғындар қатыстырылды.

Бұған дейін Түркістан облысында бір жасар бала ауладағы әжетханадан табылған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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